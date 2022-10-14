Rıza Çalımbay: Oyuna girenlerin gol atması beni çok mutlu etti

Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 4. hafta maçında deplasmanda Ballkani’yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ballkani ile oynadığımız rövanş maçını mutlaka kazanmak için sahaya çıktıklarını söyleyen Çalımbay, “Maalesef yenik duruma düştük ama mücadeleyi ve oyun disiplinini hiç bırakmadık. Gollerimizi de bulduk çok iyi şekilde. Sonradan oyuna giren arkadaşların gol atması beni çok mutlu etti. Benim için yedek kulübesindeki oyuncular çok önemli. Çünkü onlar her an maç kazandırabilirler. Bugün de oyuna girdiler ve mükemmel oynayarak gollerini attılar. İyi bir galibiyet aldık. Önümüzde ki CFR Cluj maçını da güzel şekilde bitirirsek çok büyük avantaj yakalamış olacağız. Kolay bir maç olmayacak. Ballkani maçı gibi zor geçecek. İnşallah onu da halledeceğiz. Bugün özellikle ikinci yarı çok iyi oynadık.” diye konuştu.