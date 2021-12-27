Rıza Çalımbay: Önümüzdeki maçlara çalışarak bakacağız

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Benim en çok üzüldüğüm şey yediğimiz goller. Defansımıza yakışmayacak goller yedik" dedi. Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "Özellikle ilk 25 dakika 3-0'lık skoru yakalayıp, oyunu kontrol etmek çok önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Ligin 19'uncu haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Benim en çok üzüldüğüm şey yediğimiz goller. Defansımıza yakışmayacak goller yedik. Şimdiye kadar böyle bir şey yaşamadık. Bundan dolayı Kayserispor'a güven geldi. İlk yarı bittikten sonra değişikliklerimizi yaptık. Kesinlikle bu maçtan ders çıkarmak gerekiyor. İkinci yarıda iyi oynadık. Net pozisyon vermedik. Bir de eksiklerin olması bizim sıkıntı yaşamamıza neden oldu. Böyle goller yememiz gerekiyordu. Buna çok üzüldüm" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA ÇALIŞARAK BAKACAĞIZ"

Takıma takviye yapacaklarını söyleyen Çalımbay, " Transfer mecbur yapmak zorundayız. Bugün bazı arkadaşlarımızdan beklediğimiz verimi alamdık. İlk yarı bitti. Önümüzdeki maçlara çalışarak bakacağız. Kendimizi daha iyi hazırlayıp göreceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA