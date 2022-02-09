Rıza Çalımbay: Önemli olan maçı kazanmaktı ama çok zor kazandık

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bandırmaspor'un iyi bir takım olduğunu ifade ederek, “10 kişi kalmalarına rağmen güzel top oynadılar. Biz tabii ki eksiklerimizle çok bocaladık, yemememiz gereken kötü goller var. Önemli olan maçı kazanmaktı ama çok zor kazandık. Şu anki amacımız 3 gün sora oynayacağımız lig maçımız. Bandırmaspor takımını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise, “Oynadığımız her maçta iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Her maça özverili ve disiplinli çıkmaya çalışıyoruz. Bu oyuna bakarsan çok hızlı bir gol yedik. İlerleyen dakikalarda beraberliği de bulduk. Çok keyifli bir maç oldu. Erken dakikalarda 10 kişi kaldık ama yine de güzel oyun sergiledik. İkinci yarı oyunsal anlamda farklı bir oyun gerçekleştirdik. Sivasspor güçlü bir takım, 10 kişi kalmış bir takımla güzel oyun oynadı. Keyifli bir maç oldu. Sonuçta kupadan elendik. Oyuncularımızın ellerinden öpüyorum ellerinden geleni yaptılar. Bundan sonra bizim için lig kaldı” dedi.