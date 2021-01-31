Rıza Çalımbay Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu en yetenekli futbolculardan birisidir. Rıza Çalımbay eski futbolcudur. Hem Türk milli takımında hem de Beşiktaş 'ta forma giymiş başarılı bir futbolcudur. Rıza Çalımbay şuan kariyerine teknik direktör olarak devam etmektedir. Türk futbolunun en iyi futbolcuları arasında yer almaktadır. Beşiktaş ile özdeşleşmiş bir futbolcu olan Rıza Çalımbay, kariyerinde sadece bu kulüpte forma giymiştir. Rıza Çalımbay uzun süreli olarak forma giymiş ve istikrarlı eski futbolculardan biridir. Sağ kanat mevkisinde forma giymiş olan Rıza Çalımbay, Beşiktaş forması ile yaklaşık olarak 500'e yakın maçta forma giymiştir. Şuan Sivasspor'un teknik direktörüdür. Türk futbolunda Atom Karınca lakabı ile anılmaktadır.

Rıza Çalımbay nereli?

Rıza Çalımbay Sivas şehrinde doğmuştur. Aslen doğduğu şehir olan Sivaslıdır.

Rıza Çalımbay kaç yaşında?

Rıza Çalımbay 1963 doğumludur. Tam olarak ise 57 yaşındadır.

Rıza Çalımbay hangi takımlarda oynadı?

Rıza Çalımbay kariyerinde Beşiktaş'tan başka takımda forma giymemiştir. Beşiktaş alt yapısına 1970 yılında giren Rıza Çalımbay yaklaşık 10 yıl Beşiktaş alt yapısında forma giymiştir. Daha sonra 1980 yılında Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştır. Rıza Çalımbay profesyonel kariyeri boyunca 16 yıl Beşiktaş forması giymiştir. Toplam 494 maçta forma giymiştir.

Rıza Çalımbay futbolu bırakmış ve eski futbolcudur. Bundan dolayı herhangi bir takımda oynamamaktadır. Teknik direktörlük kariyerinde şuan Sivasspor'da teknik direktörlük yapmaktadır. Maaşı ise 300 bin Euro’dur.

Rıza Çalımbay'ın hayatı

Rıza Çalımbay Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Futbol oynamaya küçük yaşlardan beridir hevesli olan Rıza Çalımbay, Beşiktaş altyapısı seçmelerine katılmıştır. Beşiktaş altyapı seçmelerine 1970 yılında henüz 17 yaşında iken katılmıştır. 1980-81 yılları arasında Beşiktaş A takımına kadar yükselmiştir. Beşiktaş A takımında forma şansı bulan Rıza Çalımbay büyük bir istikrar yakalamıştır. Kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girmeyi başaran Rıza Çalımbay sağ kanat ve sağ bek mevkisinde forma giymiştir.

Beşiktaş kariyeri boyunca toplam 16 sezonda forma giyen Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta 494 maçta forma giydi. Rıza Çalımbay kariyeri boyunca sadece Beşiktaş'ta oynadı ve 494 maçta toplam 41 gol atmıştır. Beşiktaş'ta uzun yıllar boyunca kaptanlık pazıbandını da takmıştır. Rıza Çalımbay 16 sezonda Beşiktaş'ta 6 lig şampiyonluğu yaşamıştır. Bu sezonlarda da yine 3 Türkiye kupası şampiyonluğu ve 4 cumhurbaşkanlığı kupası sevinci yaşamıştır.

Rıza Çalımbay'ın Milli Takım kariyeri

Uzun yıllar Beşiktaş formasını giydiği gibi aynı zamanda Türk milli takımının da formasını giymiştir. Rıza Çalımbay 1980 yılında Türkiye U18 takımında forma giymeye başlamıştır. 1981 - 1984 yılları arasında ise Türkiye U21 takımında forma giymiştir. Türk milli takımında toplam 38 maça çıkan Rıza Çalımbay 1 gol kaydetmiştir.

UNICEF tarafından dünya karmasına da seçilmiş bir futbolcu olmuştur. Başarılı bir milli takım grafiği sergilemiştir.

Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük kariyeri

Rıza Çalımbay 2001 yılında ilk kez teknik direktörlük kariyerine başlamıştır. Uzun yıllar boyunca Türkiye liginin pek çok takımını çalıştırmıştır. Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük kariyeri şu şekildedir;

- Göztepe (2001)

- Denizlispor (2002 - 2003)

- MKE Ankaragücü (2003 - 2004)

- Çaykur Rizespor (2004 - 2005)

- Beşiktaş (2005)

- Ankaraspor (2005 - 2007)

- Çaykur Rizespor (2007)

- Eskişehirspor (2008 - 2010)

- Sivasspor (2010 - 2013)

- Çaykur Rizespor (2013 - 2014)

- Mersin İdman Yurdu (2014 - 2015)

- Kasımpaşa (2015 - 2016)

- Antalyaspor (2016 - 2017)

- Trabzonspor (2017 - 2018)

- Konyaspor (2018)

- Sivasspor (2019)