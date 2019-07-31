Kariyerinde en uzun süre çalıştığı takım olan, ‘Yuvam’ dediği Sivasspor’a geri dönen Rıza Çalımbay, yine iddialı... Zor durumdaki Mersin İdman Yurdu, Antalyaspor, Kasımpaşa gibi takımları ayağa kaldıran deneyimli hoca, şimdi Yiğidolar’la destan yazma peşinde. Ancak bu kez işi kolay değil. Çünkü sezon sonunda 12 oyuncusu ayrılan Sivasspor, yayıncı kuruluşla TFF arasındaki krize deyimyerindeyse terste yakalandı, ekonomik problemler nedeniyle geç kaldı. Adeta çift kale yapamadan 2 kamp geçirdi. Tüm bunlara rağmen başarılı teknik adam iddialı bir şekilde, “Ne olursa olsun bırakıp gitmek yok, Sivasspor ilk 5’te olacak” diyor.

‘Aksilikler yaşıyoruz’

“Biz profesyoneliz. Her yerde çalışırız. Ama 3 yer vardır ki yerler apayrıdır benim için. İlk sırada Sivasspor vardır. Memleketim, futbolu sevdiğim yerdir. 3 yıl çalıştık burada. Bir gün geri döneceğiz diyerek ayrıldık ve döndük. Tabi buraya gelirken hedef önemliydi bizim için. Hedefe oynayacak bir takım için anlaştık. Fakat yönetimin de elinde olmayan bazı aksilikler yaşıyoruz. Türk futbolundaki genel sıkıntı bu aslında ama bizim zorda kalmamızın nedeni takımın içerisinin tamamen boşalmış olması.”

‘Bana yardım etsinler’

“Kamp boyunca çok iyi çalıştık, takım arkadaşlarımın özgüveninden son derece memnunum. Ancak epey eksik çalışmak zorunda kaldık. Yani çift kale için yeterli oyuncu sayımız bile yoktu. Buna rağmen takımın durumu gayet iyi. Eldeki kadromuzu çok iyi hazırladık. Ama transferde aciliyetimiz büyük. Bir an önce 4-5 oyuncu almamız lazım. Biz buraya başarılı olmaya geldik. Hedefe inanarak geldik. Ekip olarak çok hırslıyız. Bu yüzden de herkesin yardımını bekliyoruz. Taraftar, yönetim, şehrin ileri gelenleri... Hep beraber el ele vererek Sivasspor’u layık olduğu yere taşımak istiyoruz.”

‘Ajax maçı müthişti’

“Bu kampta iyi hazırlık maçları oynadık. Özellikle Ajax maçında oyuncuların durumu çok iyiydi. Rakibimiz Şampiyonlar Ligi’nde oynattığı oyuncuların büyük kısmıyla sahadaydı. İkinci yarı kadro eksikliği nedeniyle oyundan düşsek de genel olarak iyi ışıklar veren bir hazırlık maçıydı. Gördük ki bu takımı doğru şekilde takviye edebilirsek Sivasspor adına çok iyi bir sezon olabilir.”

‘Kupayı da hedefliyoruz’

“Ne olursa olsun. Biz başarılı olacağız. Asla bırakıp gitmek gibi bir durum olmaz. Sivasspor’u ilk 5 içerisine sokmak için geldik. Bunu da öyle ya da böyle gerçekleştireceğiz. Kupa hedefimiz de var. Hem kupa hem ligi bir arada götürmek istiyoruz.”

Tunç Kayacı - Ömer Necati Albayrak