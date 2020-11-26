Rıza Çalımbay: Mutlaka kazanmamız gerekiyor

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi grup 4.haftasında Karabağ ile oynanacak mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu

Çalımbay, "Bu maça final gözüyle bakıyoruz. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bugün oynanacak maçla, Maccabi Tel Aviv-Villarreal maçının sonucu da önemli. Hem atak yapacağız, hem defans yapacağız. Tek düşüncemiz bu maçı kazanmak

Eksiklerle ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Maalesef bu sefer çok fazla eksiğimiz oldu. Kalan futbolcularımızın hepsi üst düzey, hepsine güveniyorum. Kim olursa olsun bugün herkes elinden geleni yapacak."