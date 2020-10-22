Rıza Çalımbay: Milli maç gibi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynayacakları Villarreal maçı için “En zor maçımıza çıkacağız ama ilk maçlar belli olmaz” dedi. Çalımbay, “Grubun favorisi Villarreal ama bizde 2. olmak için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Bence birincilik ve ikincilik çok çekişmeli geçecek. Villarreal gerçekten iyi oynuyor, kadroları mükemmel, teknik direktörleri Avrupa kupalarını çok yaşamış bir arkadaşımız. Ama biz tabi ki pes etmeyeceğiz. Kolay olmayacağını biliyorum.”

‘Üzerine çıkmalıyız’

“Ligde son oynadığımız maçı deplasmanda 3-1 kazandık ama yarınki (bugünkü) maçta o oyunun çok çok üzerine çıkmamız gerekiyor. Eğer futbolcularımızın hedefleri varsa bu maçlar onlar için çok önemli. Villarreal ve Avrupa’daki diğer maçlarımız bizim için birer milli maç gibi” ifadelerini kullandı.