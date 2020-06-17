Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş oynamayı çok istedi

Lig Radyo’da Mixed Zone programına konuşan deneyimli hoca, “Mert Hakan Yandaş’ın sakatlığı vardı. Denizlispor maçında aslında oynatmak istemiyorduk ama o oynamayı çok istedi. Takımı yalnız bırakmak istemediğini söyledi, önemli bir risk aldı. Biz de oynattık, sonrasında çıkardık daha fazla riske etmedik. Lig bitince ayrılacak olmasına rağmen gösterdiği karakter çok değerli. Sivasspor’a katkı vermek istiyor. Emre de o da oynadıklarında her şeylerini sahaya yansıtıyorlar. Gittikleri takıma da çok faydalı olacaklarına inanıyorum” dedi. Çalımbay, “Konya maçı bizim için çok önemli ama eksiklerimiz çok. Mert Hakan’ı riske edemeyiz, bu hafta dinlenmesi lazım ki sonraki maçlarda bize daha fazla katkı verebilsin” açıklamalarıyla sözlerini tamamladı.