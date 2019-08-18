Rıza Çalımbay: Maçın yıldızı takım...

Beşiktaş'ı 3-0 yenen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

İşte Rıza Çalımbay'ın yaptığı açıklamalar...

Çok iyi bir oyun oynadık. Maçın başından itibaren oyun disiplininden kopmadık. Çok güzel goller attık. Çok pozisyona girdik ama üçünü değerlendirdik. Ligin başı daha, iyi başlamak önemliydi. Aldığımız galibiyetten çok oyunumuzu beğendim. Kalecimizin durumunun daha iyi olması daha önemli. Bir gün daha hastanede kalacak. İnşallah iyi bir şekilde çıkacaktır. Maçta gol atanlar kadar, defansımızda çok iyi oynadı. Maçın yıldızı takımımızın tamamı diyebilirim.