Rıza Çalımbay'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Maçın skorlarına hakemler etki edince 90 dakikanın hiçbir değeri kalmıyor. Bir tane penaltı verdi, tamam ama ikincisi de penaltı... Ama veremedi. Korktu veremedi. Kırmızı kart da var. Biraz yürekli olsa böyle olmayacak. Bir tane penaltı verince ikincisi verilmeyecek diye bir kaide mi var? Yapacak bir şey yok. Hakemler yüzünden bunları yaşıyoruz. Geçen maçımızda da hemen geliyor kart gösteriyor bana... Bu şekilde gitmez. Oyuncuları geriyorlar.

Biz de şanssızdık. Penaltıyı kaçırdık. Atsaydık farklı bir maç olurdu. Atan arkadaşlar da penaltıcı arkadaşlar. Milli takımında da atıyor penaltı. Onu atsak her şey değişirdi.