Rıza Çalımbay: Korktu, ikinci penaltıyı veremedi! Kırmızı kart da var!
Süper Lig'de 8. haftada Galatasaray'a 2-1 kaybeden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay 90 dakikayı değerlendirdi. Penaltı kaçırdıkları için şanssız bir akşam yaşadıklarını belirten Çalımbay, hakemi de ciddi şekilde eleştirdi ve "Bir tane penaltı verdi, tamam ama ikincisi de penaltı... Ama veremedi. Korktu veremedi. Kırmızı kart da var. Biraz yürekli olsa böyle olmayacak. Bir tane penaltı verince ikincisi verilmeyecek diye bir kaide mi var?" şeklinde konuştu.
Rıza Çalımbay'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Maçın skorlarına hakemler etki edince 90 dakikanın hiçbir değeri kalmıyor. Bir tane penaltı verdi, tamam ama ikincisi de penaltı... Ama veremedi. Korktu veremedi. Kırmızı kart da var. Biraz yürekli olsa böyle olmayacak. Bir tane penaltı verince ikincisi verilmeyecek diye bir kaide mi var? Yapacak bir şey yok. Hakemler yüzünden bunları yaşıyoruz. Geçen maçımızda da hemen geliyor kart gösteriyor bana... Bu şekilde gitmez. Oyuncuları geriyorlar.
Biz de şanssızdık. Penaltıyı kaçırdık. Atsaydık farklı bir maç olurdu. Atan arkadaşlar da penaltıcı arkadaşlar. Milli takımında da atıyor penaltı. Onu atsak her şey değişirdi.