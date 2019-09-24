Rıza Çalımbay: Kazanmak için herşeyi yaptık

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son dakikalarda gelen galibiyetin ardından oldukça mutluydu. Sahada iyi mücadele ettiklerini vurgulayan tecrübeli hoca, “Maçın hemen başında gol yedik ancak moralimizi bozmadık, oyun disiplininden kopmadık. Gol yiyeceksen, maçın başında yemek daha iyi, çünkü telafi etme şansı var. İkinci yarıya yakın değişiklikler yaptık ve bu isimler oyuna direkt etki etti” dedi.

Taraftara teşekkür...

İkinci yarıda oyunun kontrolünü aldıklarını belirten Çalımbay, “Çok iyi ve net pozisyonlar yakaladık. Kazanmak için her şeyi yaptık ve kazandık. Son attığımız gol mükemmeldi, takımımı tebrik ediyorum” diye konuştu. Yiğidolar’ın teknik patronu, yapılan koregrafiyi ise, “Sivas doğduğum, büyüdüğüm yer. Sivas ve Beşiktaş, benim için çok önemli. Böyle bir şey yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” sözleriyle değerlendirdi.