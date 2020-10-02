UEFA Avrupa Ligi’nde 2020-2021 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Bu sene Avrupa Ligi’nde Türkiye’den sadece Sivasspor mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, I Grubu’nda İspanya'dan Villarreal, Azerbaycan'dan Karabağ ve İsrail'den Maccabi Tel Aviv ile aynı grupta yer aldı.

Eşleşme sonrası yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, kurayı değerlendirdi.

İşte tecrübeli teknik adamın açıklamaları:

"Bizim grup, iyi gözüküyor. İnşallah, buradan çıkacağız. Yine de kolay grup değil. Villarreal'i zaten saymıyorum ama Qarabağ ve Maccabi güçlü takımlar. Biz de kadromuzu UEFA Avrupa Ligi'ne göre kurduk."

"Ben Denizlispor'dayken çok zor bir grup düştük. Lyon, Sparta Prag vardı. Porto vardı. Eledik. Takımımızı bu gruptan çıkaracağız ve üst tura yükseleceğiz."









'Hırslıyız'

"Avrupa Ligi'nde tek takım olmak baskı yaratmıyor, hırs yaptırıyor. Ülke puanına katkı sağlayacak takım olmak bizi motive ediyor. Hem kendimiz için, hem ülke için oynayacağız."

Rotasyon açıklaması

"Avrupa'da başka kadro kullanmayacağım. Ben Denizlispor'dayken Lyon deplasmanına takımın yarısını götürmeyelim demişlerdi, nasılsa eleneceğiz diye. Reddettim, Lyon'u eledik. Alacağımız her galibiyet bize Türkiye'de çok büyük bir moral verecek"

"Gruptaki maçların hepsi zor olacak. Farkındayız. Benim tek korkum sakatlıklar. Onun dışında hiçbir şeyden korkmuyorum. Hepsiyle rahatlıkla oynarız."