Rıza Çalımbay: İyi oynayarak önemli bir galibiyet aldık

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yenerek yükselişini sürdüren Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, elde ettikleri galibiyeti değerlendirdi.

Takım olarak iyi bir futbol ortaya koyduklarını kaydeden Çalımbay, "Bizim için önemli bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik. Rakibimize fazla pozisyon tanımadık. Bugün kazanmamızın sebebi oyun disiplinini bozmamamızdı. İyi oynayarak önemli bir galibiyet aldık. Haftaya Konyaspor maçımız var disiplinimizi bozmadan iyi gidişimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.