Rıza Çalımbay: İyi olacağız ve bu seneyi iyi bitireceğiz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 0-0 biten karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Bundan önce oynadığımız 2 deplasman maçımız vardı. Son Alanya maçı bizim iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Çünkü hava şartlarına rağmen ilk maç, arkasından ikinci maçı oynadık. Orada şanssızlıklar yaşadık. 2 golümüz maalesef VAR'dan döndü. Hadi 1 tanesi dönebilir de ikincisinin gol olması gerekiyordu. Orada takımımız gerçekten iyi mücadele etti, güzel pozisyonlar da yakaladı. Sonra buraya geldik. Fazla dinlenmeden bu maçı oynadık. Bugün iki devreli bir maç oynadık. İlk yarı istediğimiz çoğu şeyi yapamadık. Rakibimiz çok iyi şekilde kapattı, bizi oynatmadı. Ama ikinci yarı hem oyuncu değişikliği olsun hem taktik değişikliğiyle çok iyi oynadık. Pozisyonlara da girdik ancak bunu skora yansıtamadık. Uzun süreden beri de her maç gol yiyorduk. Galip de gelsek gol yiyorduk. Bugün gol yemedik. Bu da güzel bir şey. İyi de defans yaptık. Özellikle ikinci yarı hem ofans hem defansta güzel şeyler yaptık. Ben takımımdan memnunum. Takımımızda yorgunluk, bıkkınlık olabilir. Ama bu hemen hemen bütün takımlarda var. Ama bizimki farklı bir şey. Özellikle Avrupa kupaları maçları olsun, 2 günde bir maç oynuyorduk. Önümüzdeki haftayı çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ankaragücü, arkasından hemen kupa maçımızı oynadıktan sonra bir 10 günlük aramız var. Burada oyuncularımıza biraz izin vereceğiz. İnşallah hiçbir şey çıkmadan gelirler. Ondan sonra tekrar maçlarımıza başlayacağız. Biz iyi olacağız, iyi bir şekilde de bu seneyi bitireceğiz" dedi.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)