Rıza Çalımbay: İkisini birden istiyoruz

Süper Lig’in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında bugün deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı ve şehre gitti. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışan Yiğidolar’da flaş bir karar alındı. Hafta sonunda ligde Başakşehir’le kader maçına çıkacak olan Kırmızı-Beyazlılar’da teknik direktör Rıza Çalımbay, önceki gün yaptığı, “Yapılan programla ya kupa, ya da Süper Lig’i seçmeye itiliyoruz” açıklamasının ardından iki kulvarda da yola devam kararı aldı. Emre, Fernando, Marcelo Goiano ve Kone’den yoksun kalan Yiğidolar, 21 oyuncusuyla Antalya’ya çıkarma yaptı. Deneyimli hoca, kritik Antalya maçında as kadroyla sahada olacak.



