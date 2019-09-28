Rıza Çalımbay: Emin adımlarla ilerliyoruz

Sivasspor’un hocası Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçı öncesinde, “Yeni kurulmuş bir takımız. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Alanya’yı yenerek deplasmandaki ilk maçımızı kazanmak istiyoruz” dedi.

28 Eylül 2019, Cumartesi 06:01
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Rıza Çalımbay: Emin adımlarla ilerliyoruz

Geçtimiz hafta Trabzonspor’u devirerek Avrupa Ligi potasına kadar gelmeyi başaran Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, Alanyaspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Akdeniz ekibini devirmenin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Biz yeni kurulmuş bir takımız. Önümüzdeki milli takım arasından sonra da çok daha iyi olacağız. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Şu ana kadar deplasmanda kazanamadık. Bu seriye de son vermek istiyoruz. Taraftarlarımız bize inanmaya devam etsin” yorumunu yaptı.

‘Yenilmeyen takım olmaz’

Son oynanan Trabzonspor maçında Yiğidolar’a galibiyeti getiren Uğur Çiftçi de oldukça iddialı açıklamalarda bulundu. Deplasmana 3 puan için gittiklerini belirten 27 yaşındaki savunmacı, “Aytemiz Alanyaspor ligde bu sezon hiç yenilmedi ama yenilmeyen takım olmaz. Dersimize iyi çalıştık, bu maçı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sivas'ta son dakika

Demir Grup Sivasspor’da Alanyaspor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Trabzonspor maçında sakatlanan orta saha oyuncusu Emre Kılınç’ın yanısıra tedavilerine devam edilen kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım, sağ bek Barış Yardımcı ve ön libero Serhiy Rybalka yok.

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