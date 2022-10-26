Rıza Çalımbay: “Cluj maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, “Bu grubun son maçlarına geldik. Herkes eşit, bu maç bizim için final maçı. Yarın ki maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor ki Slavia Prag maçına rahat gidelim. Kendi sahamız da su. Kazanmamız gerekiyor. Bütün her şeyimizi ortaya koyarak kazanmak istiyoruz. CFR Cluj iyi bir takım. Güçlü ve fizik olarak iyi bir takım. Biz orada maçı kazandık ama çok zorlandık. Çok da iyi mücadele ettik” dedi.

“Kazanmaktan başka düşüncemiz yok”

Çalımbay, taraftar desteğiyle maçı kazanmak istediklerini belirterek, “Burada taraftarımızla ve kendi sahamız da oynuyoruz. Bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Biz kazanırsak bu gruptan çıkacağız inşallah. Ben maalesef bu şehirde final oynayacak bir maç havası görmüyorum. Taraftarımızın mutlaka bu maça gelmesi gerekiyor. Maçı kazanmamız için sahada arkadaşlarımız her şeyi yapacak. Cluj takımına da teşekkür ediyorum. Orada çok sıkıntılı durumda maç oynadık. Kendileri bize yardım etti. Teşekkür ediyorum kendilerine. Yarın ki maçı kazanmaktan başka düşünceniz yok” diye konuştu.

Rıza Çalımbay, Avrupa arenasında 29. maçına çıkacak

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 28 mücadeleye çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor , 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş ’ın başında 4 kez UEFA Kupası karşılaşmasında görev alan Rıza Çalımbay, bu müsabakalarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Geçen sezon Sivasspor'un başında 6 UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına çıkan Çalımbay, bu karşılaşmada ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Çalımbay idaresindeki Sivasspor, geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, iki maçtan da 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Yiğidolar, üçüncü eleme turu ilk maçında Dinamo Batumi’yi 2-1 yenerken, rövanş karşılaşmasında da rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, play-off turu ilk mücadelesinde de evinde Kopenhag’a 2-1 kaybedip, rövanş maçında da 5-0 mağlup oldu. Sivasspor, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö’ye 3-1 kaybetti, rövanşında ise 2-0 yenildi. Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalırken, ikinci haftada ise CFR Cluj’u 1-0 mağlup etti. Yiğidolar üçüncü haftada Ballkani’ye 4-3 yenilirken, dördüncü haftada da Ballkani’yi 2-1'le geçmişti.

SİVAS (İHA)