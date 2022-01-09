Rıza Çalımbay: Buradan böyle bir galibiyetle ayrılmak kolay değil

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alınan galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Biz buraya puan ve puanlar için geldik. Amacımız iyi bir şekilde ayrılmaktı. Futbolcu kardeşlerim hepsi elinden geleni yaptı. Zaman zaman hatalarımız oldu ama iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Konyaspor ligin iyi takımlarından bir tanesi. Özellikle kendi sahasında taraftarıyla çok daha etkili oluyor. Buradan böyle bir galibiyetle ayrılmak kolay değil, başardık. İyi oynadık. Sadece tek üzüldüğüm, maçın ikinci yarısının son 10 dakikası gerçekten güzel pozisyonlar yakaladık. Son paslarda biraz dikkatli olabilseydik rahat bir şekilde bitirebilirdik. Zaman zaman baskı da yedik. Çift santrafor oynamaya başladı Konya, gerçekten onları da başta kalecimiz olmak üzere defansımız mükemmel şekilde karşıladı. Kaptığımız toplarda çok güzel ataklarla gittik ama maalesef son paslarımızda dikkatli değildik. Alınan galibiyet bizim adımıza önemli. Şimdi önemli olan, kalan diğer maçlarımız Trabzon maçı, Göztepe ve Fenerbahçe maçı. Bunları da iyi bir şekilde bitirdikten sonra, hem lig, hem kupayı aynı anda götürmeye çalışacağız. Bu galibiyetimizi de tabii ki bizim asbaşkanımız Serkan Aydın'ın tedavi süreci var, ona armağan ediyoruz” dedi.

Çalımbay, oyuncularından memnun olduğunu belirterek, mutlaka transfer yapmaları gerektiğini, en az 2-3 tane oyuncu almaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

İHA