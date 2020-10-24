Rıza Çalımbay: Bu gruptan çıkarız

Tarihinde ikinci kez Avrupa Ligi’nde, ilk kez de grup aşamasında mücadele eden ve zorlu maçta İspanyol ekibi Villarreal ile kora kora mücadele eden ancak sahadan 5-3’lük mağlubiyetle ayrılan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay gelecek adına iddialı... Sarı Denizaltılar karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Şanssızlıklar yaşamamıza rağmen oyundan kopmadık. Takımımdan çok memnunum. Üzüldüğümüz nokta; Villarreal gibi zorlu deplasmanda 3 gol atıp, puan alamamak. Ancak ortaya koyduğumuz takım karakteri diğer maçlar için tecrübe olacak. Bu mücadeleyi sürdürürsek, bu gruptan çıkarız” dedi.

‘Bu işin rövanşı da var’

Maç boyunca oyunu çirkinleştirmediklerini ve her zaman gol aradıklarını dile getiren Çalımbay, “Çok güzel bir maç oldu. Seyredenler mutlaka zevk almıştır. Yediğimiz gollerde şanssızdık. Ancak bu işin rövanşı da var. Rövanş mücadelesinde bambaşka olacağız. Taraftarımız, camiamız, ülkemiz bize güvensin ve inansın” ifadelerini kullandı.



