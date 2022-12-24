Rıza Çalımbay: “Bu galibiyete ihtiyacımız vardı”

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa’yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivasspor ’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Maç çok zor geçti. Puan ya da puanlara ihtiyacımız vardı. Önceki 14 maçta hem Avrupa hem ligi götürmeye çalıştık. Avrupa’da grup lideri olduk, çok mutluyuz. Ülkemize puan kazandırdık ve onur verici bir durum oldu. Ama ligde sıkıntılar yaşadık. Kasımpaşa maçında tek amacımız puan almaktı. Çok ihtiyacımız vardı. 3 puan aldık, zor oldu. İki takım da galibiyet için oynadı. Kimse kontratağı düşünmedi. İlk yarıda öne geçtik ama sonra sıkıntı yaşadık. İkinci yarıda golü bulduk, son bölümde iyi pozisyonlar da yakaladık. Maalesef değerlendiremedik. Farklı şekilde de ayrılabilirdik. İlk yarının bitmesi için 3 maçımız daha var. Avrupa’da da oynayarak çok maç yaptık. 3 gün sonra Galatasaray ile çok zor bir maçımız var. Kesinlikle puanlara ihtiyacımız var. Türkiye Kupası ve Avrupa’da devam etmek için ligde rahat olmamız lazım. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet aldık. İnşallah sonunu iyi şekilde tamamlarız” diye konuştu.

"Galatasaray maçı zor"

Galatasaray ve Konyaspor ile oynanacak olan karşılaşmaları değerlendiren Çalımbay, “Galatasaray maçı zor maç. Çok formda ve kaliteli bir kadroya sahipler. Dikkat etmemiz gereken bir karşılaşma. 3 ihtimalli bir maç olacak. İç sahada taraftarımız gelirse destekleriyle maçı iyi bitirmeye çalışacağız. Konyaspor da istikrarlı bir takım. Deplasmandan ben hiç korkmadım şimdiye kadar. Avrupa maçlarında deplasmanda yenilgimiz yok. Benim tek korkum sakatlık. Sakatlık olmazsa biz elimizden geleni yaparız” dedi.

“Sabi’a devre arasında ayrılacak”

Takımın önemli isimlerinden Sabi’a hakkında da konuşan Rıza Çalımbay, “Sabi’a devre arasında ayrılacak, sözleşmesi öyle. Büyük ihtimalle böyle olacak. Biz gitmesini istemiyoruz ama kendi kararı. Yönetimin de bir suçu yok burada. Ailesi için istiyor kendisi. Yapacak bir şey yok” diyerek sözlerini tamamladı.