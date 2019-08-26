Rıza Çalımbay: Bu futbolla bu maç en kötü berabere bitmeliydi

Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçta fibula kemiği kırılan El Kabir’e "geçmiş olsun" dileğini ileterek, " Üzüldük. Beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. Çok iyi bir arkadaş. İnşallah en kısa sürede döner." dedi.

Maçın sonucunun böyle olmaması gerektiğini savunan Çalımbay, şunları kaydetti:

"İlk yarı her iki takım istediği gibi oynayamadı. İkinci yarı golü düşünerek başladık. Kendi arkadaşımızın yaptığı hata penaltıya neden oldu. Profesyonel bir oyuncu böyle bir hata yapmamalı. VAR sistemi var. Bariz bir penaltı. Hakem penaltıda haklı olduğu kadar VAR’a gitmediği pozisyonlarda o kadar hatalı. Gitmedi, belki kasıtlı gitmedi. VAR sistemi varsa gitmeliydi. Sıradan pozisyon değildi. Buna da sığınacak değiliz. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bu futbolla bu maç en kötü berabere bitmeliydi. Son 20 dakika baskı kurduk ama sadece birini değerlendirebildik. Futbolun içerisinde böyle talihsizlikler oluyor."

Çalımbay, ligin çok uzun bir maraton olduğunu ve eksikleri gidererek yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.