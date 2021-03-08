Rıza Çalımbay: Bizim sıkıntımız maalesef son paslar

Galatasaray karşısında 1 puanı almayı başaran Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılılar karşısında aldıkları puandan ötürü memnun olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adamın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Bizim sıkıntımız maalesef son paslar. Bu eksiklere ve her şeye rağmen buradan aldığımız 1 puan iyidir. Mükemmel mücadele ettik. 2 defa öne geçtik. Büyük baskı yedik. Penaltı oldu. Oyuncularımdan, mücadeleden memnunum. Son maçlarda da iyiydik. Yapacak bir şey yok. Bizim takımın başına gelmedik kalmadı. Hastalıklar, sakatlıklar... Marcelo sakatlıktan ötürü futbolu bıraktı. Her şeye hazır olmalıyız bu süreçte. Bayağı yaşadık biz yani, bir de Başakşehir. Tüm takımlardan daha fazla maç oynadı bu iki takım."

'Umarım hep birlikte...'

Kadınlar Günü'yle ilgili olarak da konuşan Çalımbay, "Kadına Şiddete hayır! İyi bir kanun çıkarılmalı. Onlar şiddet yapıyorsa, onlara da şiddetli bir şekilde kanun çıkarılmalı. Çünkü neticede kadınlar, annedir. Kutsaldır. Annenin yeri çok farklıdır. İnşallah bu şiddete hep birlikte son veririz" ifadelerini kullandı.