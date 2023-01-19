Rıza Çalımbay: Bizim için en önemli şeylerden biri Avrupa maçları

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TECO Karacabey Belediyespor ile oynanan ve 3-0 galip gelerek kupada tur atladıkları maçı değerlendiren Çalımbay, “Kupa maçı gayet iyi geçti. Rakibimizi çok ciddiye aldık. Gerçekten de çok iyi bir takım. Kendi liginde de gayet iyi durumda olan bir takım. Onun için maçın başından sonuna kadar oyun disiplinimiz çok mükemmeldi. Net bir galibiyet aldık iyi de futbol oynadık. Bundan sonra bütün amacımız bizim Antep maçından puan ve puanlar almak. İkinci yarı Antep maçıyla başlıyor. Tek düşüncemiz bu maç.” dedi.

Çalımbay, takımdaki 3 forvetin 3’ünün de sakat olduğunu söyleyerek, ”Dünya Kupası’nın arasında çok iyi başladık. Kasımpaşa’yla oynadık ve deplasmanda 3 puan aldık geldik. Burada Galatasaray ile oynadık. Biraz sıkıntılı bir maçtı, gerçekten iyi oynadık. Konya maçı oynadığımız en zor maçlardan birisiydi. Oradan da puanla döndük. Kayseri maçında bayağı bir eksiktik. Forvetlerimizin olmaması dezavantaj oldu bizim için. Şu ana kadar gayet iyi. Tabi ki ne kadar çabalasak da maalesef bazı şeylerde sıkıntı yaşıyoruz. Örneğin kupa maçında 3 forvetimiz vardı 3’ü de sakattı. Antep maçına da eksikle gideceğiz. Çünkü Karol ve Leke’nin gelme şansı yok. Mustafa da sakatlıktan yeni çıktı. Ne kadar ne verecek onu da bilemiyoruz. Bu ara sıkıntılıyız ama inşallah en kısa sürede takviyelerimiz de yapıldığı zaman alternatifimiz biraz daha olacak. Yönetim uğraşıyor, almaya çalışıyor. Devre arasında transfer yapmak kolay değil, çok zor. Biz de ekip olarak her yeri araştırdık. İnşallah 1-2 transfer yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin “Galatasaray camiası yaptığınız açıklamalara tepki gösteriyor. Neler söylemek istersiniz?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Ben insanları anlamıyorum. Kötü de konuşmak istemiyorum bunu yapanlara karşı. Bizim Galatasaray ile ne işimiz var? Galatasaray takımıyla biz mükemmel bir maç yaptık. Bu maçın Galatasaray ile bir alakası yok ki. Sadece örnek verdiğimiz zaman şu takımla oynadık diyoruz. O kadar yani. Galatasaray ile ne alakası var maçın? Galatasaray da yenmeye çalıştı biz de yenmeye çalıştık. İlk yarı Galatasaray çok iyiydi ikinci yarı biz çok iyiydik. Mükemmel bir maç oldu. Benim en saygı duyduğum takımlardan bir tanesi. Yine böyle abartıyorlar. Niye benim söylemediğim veyahut gereksiz şeyleri konuşuyorlar ben maalesef anlayamıyorum. Orada Galatasaray’ın bir suçu yok ki. Hiç kimsenin bir suçu yok. Orada yapılan yanlış bize patladı. Yapacak bir şey yok. Benim orada en sevdiğim insanlardan bir tanesi Okan ve başkan. Çok severim. Öyle saygısızlık yapar mıyız? Bizim Galatasaray’la yaptığımız maç mükemmel bir lig maçıydı, yendiler bizi. Söyleyecek bir şey yok. Sadece bizim orada sayılmayan golümüz vardı o kadar. O da olsaydı belki 1 puan alırdık" yanıtını verdi.

Türkiye Kupası’nda bu senede hedeflerinin final oynamak olduğunu vurgulayan Çalımbay, ”Türkiye Kupası’nda hedefimiz ikinci kez kupayı kazanmak. İlk 8’e kaldığınız zaman 3 maç sonra final oynuyorsunuz. Bu sefer baktığınızda büyük takımların hemen hemen hepsi var. Onun için de zor geçecek. Bu sene bütün takımlar çok iyi. Kolay olmayacak. Bizim için en önemli şeylerden birisi mart ayında oynayacağımız Avrupa kupa maçı. Onun için ligde biraz iyi gitmemiz gerekiyor. Ligde biraz iyi gidersek rahatlamış oluyoruz. Rahatça o maçlara çıkabiliriz. Marttaki oynanacak maçı eğer biz geçersek çok büyük şeyler yapacağız. Ondan sonra zaten 2-3 tane maçımız kalacak. Onları da iyi bir şekilde bitirirsek orada da sürpriz yapabiliriz. Beni tek korkutan sakatlıklar.” dedi.