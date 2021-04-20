Rıza Çalımbay: Bizim de hedefimiz var

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rıza Çalımbay, "Her maçımıza nasıl hazırlanıyorsak aynı şekilde hazırlandık. İstikrar yakaladık ve iyi bir duruma geldik. Bugünkü maç kolay değil. Lider bir takım. Maçın havası da değişti. Final maçı gibi bir maç oldu. Bizim açımızdan da Beşiktaş açısından da..."

'Herkesin bir sorumluluğu var'

"Beşiktaş'ın hedefi var ama bizim de var. Bugün maçı çok iyi şekilde bitirmek dışında başka bir düşüncemiz yok. Sergen Hoca ile beraber yıllarca Beşiktaş için alın teri döktük. Rakip de oluyoruz. Herkesin bir sorumluluğu var"

"Beşiktaş'ın altyapısında çok güzel yetiştik. Öncelik iyi bir insan olmaktı ve aynı doğrultuda gidiyoruz. Beşiktaş'ta yıllarca oynamışım ama iş başka. Burada bir sorumluluğumuz var. Ona göre davranmamız gerekiyor. Kendi sahamızda iyi şeyler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



