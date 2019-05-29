Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesi üzerine boşalan teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir talip çıktı. Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u çalıştıran ve 12 Kasım 2018'de boşa çıkan Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, Beşiktaşlı yöneticilerden teklif gelmesini bekliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN RESMİ TEKLİF!

Spor Toto Süper Lig'e İbrahim Üzülmez yönetiminde yeniden yükselen Gençlerbirliği'nin sürpriz bir şekilde Rıza Çalımbay'a resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. Çalımbay'ın ise teklifi düşündüğü ve Beşiktaş'ın tutumuna göre kararını vereceği öğrenildi.

SİVASSPOR 3. SEÇENEK

Bu arada Süper Lig'de bu sezonu Hakan Keleş yönetiminde 12. sırada tamamlayan Sivasspor da Rıza hocayla ilgileniyor. Yiğidolar, tecrübeli teknik direktöre teklifini sunduğu ancak önceliğin Beşiktaş ve Gençlerbirliği olduğu edinilen bilgiler arasında...

Hakan Ateşler



