Teknik direktör Rıza Çalımbay, A'dan Z'ye önemli açıklamalar yaptı. Şenol Güneş'in Milli Takım'a gitmesinin ardından Beşiktaş'a döneceği iddiaları son günlerde yüksek sesle dillendirilmeye başlanan Rıza Çalımbay şöyle konuştu: "Eğer Beşiktaş'tan teklif gelirse reddetmek mümkün değil. Beşiktaş ve Milli Takım'da asla para konuşmam. Beşiktaş benim doğduğum yer. Kulübü benden kimse daha iyi bilemez. Yaşamadığım ve tatmadığım hiçbir şey yok. Şartlar uyarsa görüşülür, konuşulur. Benim Beşiktaş olayım herkese göre farklı. Orada başladım ve orada bitirdim. Beynimin Beşiktaşlı olduğunu herkes iyi biliyor. Ancak tabii ki Beşiktaş'ın öncelikle bu sezonu iyi bir yerde bitirmesi gerekiyor. Buna yoğunlaştıklarına inanıyorum. Beşiktaş mali anlamda da doğru işler yapmalı. Altyapıdan isimler çıkarmalı. Trabzonspor bunu yapıyor. Beşiktaş, bu konuda Trabzonspor'u örnek almalı."

HİÇ PARA KONUŞMADIM

"Rizespor'un başındayken bir Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geldik. Durumumuz iyiydi, Avrupa kupalarına gitme hesabı yapıyorduk. Ümraniye'de idman yapıyorduk. Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören beni aradı. Gittim görüşmeye. Dedi ki 'Biz seni burada görmek istiyoruz. Bizimle çalışır mısın?' Önce şaşırdım sonra 'Tabii ki. Ancak ben Rizespor'dayım. Öncelikle onların kabul etmesi lazım' dedim. Rize kabul etmez sanıyordum. Ancak iki başkan anlaşmış ve ben ertesi gün Beşiktaş'ın başında Malatya maçına çıktım. Hiç para filan da konuşmadım. Yardımcım Bülent Albayrak, F.Bahçe karşılaşmasına çıktı Rize ile..."

NİYE AYRILDIM HÂLÂ BİLMİYORUM!

"Konyaspor'dan ayrılırken hayal kırıklığı yaşadık. İstediğimiz transferleri yapamadık. Ama şu an istenilen adamlar alınabiliyor. Sol bek istedim sağ bek getirdiler. Konya'da devam etseydik şu an bulunduğu yerden belki de daha iyi bir yerde olacaktık. Başarılıyken ayrıldım. En çok bu beni üzdü. Tabii niye gönderildim bilmiyorum. Başkan bana 'Şehirle uyumsuzluk' gibi bir bahane söyledi. Bu komik bir bahane tabii ki."

TRABZONSPOR'A 3.'LÜK YETMEZ

Çalımbay, eski takımı Trabzonspor'u da şöyle değerlendirdi: "Ben oradayken en büyük sorun maddi sıkıntılardı. Trabzonspor'da inanılmaz bir potansiyel var. Lobisi var, oyuncu bulabiliyor, altyapısı iyi. Mükemmel bir taraftara sahip. Nereye gidersen git illa ki Trabzonspor taraftarı karşına çıkar. Takım başarıya aç. Şampiyonluğa çok ihtiyaçları var. Tek yapılan yanlış; transferler. Transferi doğru yaparlarsa her sene yüzde yüz şampiyonluğa oynar. Tek sıkıntı maddi konu. Onu da çözecekler. Üçüncülük ya da dördüncülük Trabzon'a az gelir."

HEP KRİZDE OLAN TAKIMLARA GİTTİM

"Anadolu'da hep krizde olan takımlara gittim. Göztepe'de iyi günler geçirdim ama maddi sıkıntılar yüzünden ayrılmak zorunda kaldım. Sonra düşme potasındaki Denizlispor'u aldım. Avrupa'ya çıkardım. Antalya, Rize, Sivas'ta hep bunları yaptık. En son Trabzonspor'u aldığımda takım 11. veya 12'nci sıradaydı. Orada da transfer sıkıntısı vardı. Buna rağmen sezonu beşinci sırada tamamladık."

GÜNEŞ DOĞRUYU YAPTI

"Milli Takım'da yaş sınırlaması olmamalı. Gençleştirme için biraz zamana ihtiyaç var. Şenol hoca bence doğru olanı yaptı, tecrübeli oyuncularla gençleri kaynaştırdı. Başarılı olacağına inanıyorum. İyi bir başlangıç yaptı, arkası da gelecektir."

Ligin kalitesi geçen yıla göre biraz düştü. Kimin şampiyon olacağı belli değil. Şu an avantaj Başakşehir'de olsa da hiçbir şey belli değil. Arkadan G.Saray geliyor. Şampiyon son 3-4 hafta belli olur."

(Sabah)