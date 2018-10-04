Çalımbay, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda düzenlediği basın toplantısında, ligdeki 7 haftaya bakıldığında takım olarak iyi performans sergilediklerini söyledi.

Ligde deplasmanda en çok gol atan takımlardan biri olduklarını anlatan Çalımbay, şöyle konuştu:

"Oyun anlayışımızı hem içeride hem de dışarıda galibiyet almak üzerine kuruyoruz. Bu, bir tek Konyaspor’da değil, çalıştığım tüm takımlarda böyleydi. Sezona gayet iyi başladık fakat bir sıkıntımız vardı. Çok basit ve beklemediğimiz goller yiyorduk. Onu da bir nebze çözdüğümüzü düşünüyorduk. Fakat son hafta yine bireysel hatalardan yediğimiz goller oldu. Şu andaki tek sıkıntımız bu. Onun dışında takımımızın mücadelesinden ve oyun anlayışından çok memnunum. Göztepe maçında oyundan hiç kopmadan sonuna kadar mücadele ettik. İki gol bulduk. Deplasmanda iki gol atıp mağlup olmak ya da Antalyaspor maçında üç gol atıp berabere kalmak bizi üzüyor."

Çalımbay, ligin 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü konuk edecekleri Beşiktaş’a, UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö ile oynayacağı maçta başarılar diledi.

"Beşiktaş maçında çok dikkatli olmamız lazım"

Rıza Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzde bir Beşiktaş maçı var. Beşiktaş maçında galibiyetten başka düşüncemiz yok. Tek amacımız, bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmek. Çünkü Göztepe maçını ne olursa olsun telafi etmemiz gerekiyor. Herkes deplasman maçı olarak bakabilir ama Göztepe karşılaşmasında oynadığımız oyunun karşılığı mağlubiyet olmamalıydı. Bazen böyle şanssızlıklar yaşanabiliyor. Bunlardan ders alıp sonraki maçlarda aynı hataları yapmamamız gerekiyor. Özellikle de Beşiktaş maçında çok dikkatli olmamız lazım. Oyuncularıma, taraftarlarıma ve takımıma güveniyorum. Bu maçtan da inşallah istediğimiz sonuçla ayrılacağız."

"Tam istediğimiz yerde değiliz"

Ligde yaptıkları 7 maçın 4’ünü deplasmanda oynadıklarını hatırlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bu maçlar da zorlu deplasmanlardı. Şu anda istediğimiz yere yakın yerdeyiz ama tam istediğimiz yerde değiliz. Daha da iyi olmamız gerekiyor. Oyuncularımızdan bazılarının tam hazır olmaması ve geç katılan oyuncularımızın bulunması, takımın hazır olmasını olumsuz etkiledi. Bu oyuncularımızın başında Hurtado ve Traore geliyor. Onlardan tam yararlanamadık. Ancak şu anda çizdiğimiz grafik gayet iyi. İnşallah ligin ilk yarısının sonuna kadar bu şekilde götüreceğiz. Lig arasında bir iki transfer yaparak lig sonunda daha iyi bir duruma geleceğiz."

AA