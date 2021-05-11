Rıza Çalımbay: Benim sorumluluğum var, ona göre hareket ediyorum

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Rıza Çalımbay, "İki takım için de zor bir maç. Fenerbahçe istim üstünde, bir hedefleri var. Bizim de hedefimiz var, ligi 5.sırada bitirmek istiyoruz. Maçın zor olacağını biliyoruz. 5-6 eksiğimiz var, bunu da belirtmek istiyorum ama oynayacaklara da güvenim tam."

"Benim bugün en büyük temennim, hakemin oyunun kaderini belirleyecek bir hata yapmaması. Bu sezon canımız çok yandı. Biz kendi işimize bakacağız, kazanmak için, puan almak için elimizden ne gelirse yapacağız. Bizim amacımız ligi 5. bitirmek, hedefimiz bu"

"Beşiktaş'ta 20 yıl oynadım. Beşiktaş tarihine en çok forma giyen, en çok şampiyonluk yaşayan isimlerdenim. Beni bilen biliyor. Benim bir sorumluluğum var, ona göre hareket ediyorum. Bizim bugün kendimiz için puanlar almamız lazım" ifadelerini kullandı