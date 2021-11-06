Rıza Çalımbay: Beklediğimizin altında bir futbol oynadık

Çalımbay, iyi hazırlandıkları maçta beklenmedikleri kadar kötü oynadıklarını belirterek, "Hafta için hazırlıklar, rakibin analizi olsun, çok iyi bir şekilde konsantre olarak buraya geldik. Burada maçın önemini de konuştuk. Ama maalesef konuştuklarımız ya tesiste ya da soyunma odasında kaldı. Özellikle ilk yarı beklemediğimiz, kötü bir maç oynadık. Sanki sahada 8-9 kişi gibiydik. Rakibe önemli pozisyonlar verdik. Bir türlü dengeyi kuramadık. Eksiklerin de etkisi oldu. Ama ben bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyordum. Çünkü hepsi yetenekli oyuncular. Ama kapasitemizi sahaya yansıtamadık. İkinci yarı taktik ve oyuncu değişikliği yaptık. Zayıf yanımızı söyledik. İkinci yarı dengeli bir maç oldu. Gelen bir kaç pozisyonlarımız oldu, onları da değerlendiremedik. Beklediğimizin altında futbol oynadık. 1 puan aldığımız için üzülüyoruz ama ilk yarı özellikle pozisyonlar vermiştik, bu da oyun içindeki eksiklikten kaynaklandı. Oyuncuları sahada sürekli yer değiştirdik" dedi.

Çalımbay ayrıca, "İkinci yarı daha iyi oynadık ama ilk yarı bizim beklediğimiz futbol ve beklediğimiz performans bu değildi. Bizim için kritik bir maçtı. Futbolun içinde bunlar oluyor. Geçen sezona benzetiyorum. Geçen sezon da çok berabere kaldık. Şu anda en çok berabere kalan takımız ama dönecek bu. Geçen sezonki gibi yine iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Bunu bir kaza olarak değerlendiriyoruz. Eksikler de katıldığında eski oyunumuza, eski agresifliğimize döneceğiz. Taraftarımızın az olması da bizi üzdü. Burada taraftarın suçu yok. Adana Demirspor maçında yapılan yanlışlardan ceza aldılar. Seyirci desteği de olmadı. Bizler de daha iyi çalışıp konsantre olacağız, oyuncularımız da kapasitelerinin üzerine çıkacaktır. Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Biz zor günlere alışığız. En kısa sürede atlatmaya çalışacağız" dedi.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)