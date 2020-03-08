Rıza Çalımbay: Bağırıp çağırdım ama...

Rıza Çalımbay'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Maça istediğimiz şekilde başladık ama ne kadar bağırıp çağırdıysam da takım geriye çekildi. Donk'u ileri çıkartmamamız gerekiyordu. Feghouli çok devreye girdi.

İkinci yarı başladığı zaman yine iyi başladık. Benim sadece üzüldüğüm yediğimiz goller. Yemememiz gerekirdi. Yine de mücadeleden hiç kopmadık. Maçın hakkı beraberlikti bence. Fazla hamle yapacak oyuncumuz da yok. 3 oyuncu değişikliği de faydalı oldu. Galatasaray Adem ve Emre'yi oyuna alarak risk aldı. Karşılık vermek zorundaydık. Kapanamazdık. İyi de pozisyonlar bulduk sonlarda, atabilirdik.