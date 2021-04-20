Rıza Çalımbay: Avrupa Kupaları olmasaydı 10 puan fazla alırdık

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, golsüz berabere biten Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay, "Bana göre iyi bir maç oldu. Çok mücadeleci bir maç oldu. İki takım da galibiyet için oynadı. Zaman zaman çok iyi oynadık. Son paslarda biraz dikkatli olabilseydik gol de bulabilirdik. Ama tabi Beşiktaş, çok iyi bir takım. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Eğer Avrupa kupaları olmasaydı ve Covid sıkıntılarını yaşamasaydık üzerine 10 puan daha koyabilirdik. Çok zorluktan geldik. Çok iyi bir istikrar yakaladık ve iyi bir yere geldik. Bütün amacımız kalan maçları da iyi şekilde bitirmek" ifadelerini kullandı

'Beşiktaş'ın 6 maçı var ve avantajı devam ediyor'

Rıza Çalımbay basın toplantısında ise, "İki takım da galibiyet için oynadı. İki takımın da hedefi vardı. Bizim de Beşiktaş'ın da hedefi vardı tabii ki. İki takım da yenişemedi. Güzel pozisyonlar yakaladık biz. Son paslara biraz dikkat edebilseydik gol bulabilirdik ama olmadı. Beşiktaş'ın da zaman zaman pozisyonları oldu. Ortada güzel bir maç geçti. Bizim açımızdan baktığınız zaman ligin kalan maçlarını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Alacağımız puanlarla da yukarıda bir yerlerde ligi bitirmek istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Son zamanlarda mükemmel bir istikrar yakaladık, iyi bir grafik çizdik. Çok iyi yere geldik. Çünkü çok zor bir durumdaydık puan olarak. Ama arkadaşlarımız gerçekten olağanüstü şekilde oynadılar. Çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Kalan maçlarımızı da çok iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum kalan maçlarında. Son 6 maçımızı en iyi şekilde bitireceğiz. Beşiktaş'ın 6 maçı var ve avantajı devam ediyor. Onlar için buradan alınan bir puan da iyi gözükebilir. Bizim açımızdan 3 puan olmasını isterdik ama liderle oynuyorsanız puan puandır" ifadelerini kullandı.

Hakem Fırat Aydınus'un genelde iyi maç yönettiğini ama bir penaltı pozisyonunun tartışmalı olduğunu kaydeden Çalımbay, Aydınus'un takdir haklarını genelde iki tarafa eşit kullandığını söyledi.

Kalan haftalardaki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Çalımbay, "Ne olursa olsun Beşiktaş'ın büyük avantajı ve iyi bir kadrosu var. Avantajlı olan Beşiktaş lider durumda. Zor durumda olan takımlarla maçlar var o yüzden şimdiden bir şeyler söylemek zor ama puan farkıyla lider olduğu için Beşiktaş avantajlı" diye konuştu.