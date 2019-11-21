Rıza Çalımbay: 6 final maçımız var, tek gayemiz bu maçları kazanmak

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan karşılaşmalarını final maçı olarak gördüklerini belirterek, bu maçları kazanmak için çalışacaklarını söyledi. Çalımbay, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde iyi bir durumda olduklarını ve bunu devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti. Lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini aktaran Çalımbay, "Şimdi bambaşka bir şekilde başlamamız gerekiyor. Bundan önceki durumumuzu unuttuk, yeniden sıfırdan başlıyoruz. 6 final maçımız var, tek gayemiz bu maçların hepsini kazanmak." dedi.

Rakipleri İstikbal Mobilya Kayserispor’un puana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce çok zor ve mücadeleci bir maç olacak. Oynadığımız oyunların üzerine kesinlikle bu maçta çıkmamız gerekiyor. Bu maçta tek hedefimiz kazanmak, kolay olmayacak bunun da farkındayız. Çünkü ligin altı ve üstü karışık ve kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig. Şu anda lider durumdayız ama puan farkı yok denecek kadar az. Onun için durumumuzu korumak istiyorsak Kayserispor maçından çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor."

Başarıyı taraftarla bütünleşerek yakalamak istediklerini dile getiren Çalımbay, "Taraftar desteğinin yüzde 100 olması gerekiyor. Bana göre taraftar 12. adam değil, birinci adamdır. Onların desteğiyle inşallah coşkulu bir şekilde oynayıp kazanırız. Yeter ki onlar maçlarımıza gelsinler. Coşkulu ve kalabalık olmaları gerekiyor, şu anda güzel bir hava yakalandı. Onların desteği şart." diye konuştu.