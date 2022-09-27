Rıza Çalımbay: 4 yıldan sonra buradan ayrılmak istiyorum

Yiğidolar’da 4. sezonunu geçiren deneyimli teknik adam, sene sonunda görevi bırakacağını duyurdu. “4 yıldan sonra buradan ayrılmak istiyorum, ona göre de hareket edeceğim” diyen başarılı teknik adam, “Sıkıntılı zamandaysak destek almalıyız” dedi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ’da teknik direktör Rıza Çalımbay dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takımdaki geleceğiyle ilgili Kanal 58’e konuşan Çalımbay, “Kimse benim kadar Sivasspor’u düşünemez. Burada her senemi çok başarılı şekilde geçirmek istiyorum. Zaten bu sene son senem, artık 4 yıldan sonra buradan ayrılmak istiyorum. Ona göre de hareket edeceğim. Buradan gideceksem bile mükemmel ve başarılı bir şekilde gitmek istiyorum, iyi şeyler yapmak istiyorum.

‘1-2 sene sonra tekrar gelirim’

Bu ayrılık öyle tamamen değil, 1-2 sene sonra tekrar gelirsin, burası bizim memleketimiz. Herkes buradan gidebilir biz gidemeyiz” dedi. Taraftarlardan destek beklediğini aktaran Çalımbay, sözlerini şöyle noktaladı: “Herkes eleştiri alabilir, eleştirisini aldıktan sonra buradan ayrılabilir ama biz ayrılamayız. Biz buranın insanıyız. Çalışsam da çalışmasam da buraya geleceğim. Bendeki sorumluluk çok büyük, burada yönetim ve taraftarın bizlere yardımcı olması gerekiyor. Geçen sezon Türkiye Kupası’nı aldıysak en büyük etkenlerden biri taraftardır. Taraftardan tek isteğimiz manevi destek, başka bir şey yok. Eğer sıkıntılı bir zamandaysak destek almamız gerekiyor. Taraftar bize destek versin ki çok güzel şeyler yapalım.”