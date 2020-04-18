Rıza Çalımbay: ‘1 ayda bitiririz’

Şampiyonluk adaylarından Sivasspor’un hocası, koronavirüs nedeniyle yaşanan son gelişmeler hakkında konuştu. Ligin geleceği ve oyuncuların psikolojisini yorumlayan tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi: “Önemli olan şu durumun bir an önce bitip düzelmesi. Oyuncular şu anda psikolojik olarak yorgun, bitkin ve tedirgin. Ligin geleceği için federasyonun mayıs ayında yapacağı toplantıyı beklemeliyiz. Bana göre bu iş temmuz ayında başlasa bile temmuz ayında bitirebilirsin.”

‘Ne gerekiyorsa yapılacak’

“Ağustos ya da eylül ayında önümüzdeki yılın ligini başlatabilirsin. Hiçbir şey hallolmayacak gibi değil. Bu maçların oynanması için ne gerekiyorsa yapılacak. Ama önce insan sağlığı, kafa olarak futbolcuların hazır olması. Onları ayarlayıp bu olaylar bittikten sonra 1 ayda bile ligi bitirebilirsin. Hiçbir sorun olmaz yani.”