Riyad Mahrez, Cezayir'e finali getirdi!

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Cezayir, Nijerya'yı Riyad Mahrez'in 90+5'te attığı golle 2-1 mağlup ederek finalde Senegal'in rakibi oldu. Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli, 90 dakika forma giydi.

15 Temmuz 2019, Pazartesi 00:21
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Riyad Mahrez, Cezayir'e finali getirdi!

Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı’nda karşılaştı.

Cezayir, Troost-Ekong’un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo’nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1’e getirdi.

Manchester City’de forma giyen Mahrez, 90 5’inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir’in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990’dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.

Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00’de oynanacak.

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