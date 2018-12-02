River taraftarı hayal etti Bernabeu oldu!

Boca Juniors - River Plate arasında oynanacak Libertadores Kupası Finali'nin rövanşı Santiago Berbabeu Stadı'na alınırken Arjantin'de daha maçlar oynanmadan 3 Kasım’da bir River taraftarının attığı tweet olay oldu.

02 Aralık 2018, Pazar 06:15
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River taraftarı hayal etti Bernabeu oldu!

Libertadores Kupası Finali’nin Boca Juniors-River Plate arasındaki 2-2’lik rövanşının çıkan olaylar sonrası River’ın stadı Monumental’in yerine İspanya’nın Başkent’i Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’na alınması, Arjantin’de büyük tepki çekmişti. Ancak daha maçlar oynanmadan 3 Kasım’da bir River taraftarının attığı tweet olay oldu.

Tobipailos17 adlı kullanıcının mesajında, “Süper Final’i hayal ediyorum. 1-0 Pity’nin golüyle kazanıyoruz. Ancak maç ne Bombonera da ne de Monumental’de. Santiago Bernabeu’da” diye yazdı. 

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