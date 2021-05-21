Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle futbol dünyasında ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor... Son olarak Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate, Libertadores Kupası D Grubu’nda Kolombiya ekibi Santa Fe'yi ağırladı. Kırmızı-Beyazlılar'da karşılaşmadan önce kadroda 20 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı, bu oyuncuların 4 tanesi ise kaleciydi. Hâl böyle olunca River Plate'in elinde sadece 11 oyuncu kalırken, mevcut kadroda ise hiçbir kaleci yoktu. Kırmızı-Beyazlılar’da kaleye tecrübeli orta saha oyuncusu Enzo Perez geçti.

En kritik maçta zirvedeler

River Plate, ilk 6 dakikada 2-0 öne geçip, rahatladı. 90 dakika sonunda ise sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Enzo Perez'in performansı, geceye damga vurdu. 35 yaşındaki yıldız, kalesine gelen 5 şutun 4'ünde rakiplerine geçit vermedi. Grubun en kritik maçına kalecisiz çıkan River Plate, son karşılaşmalar öncesinde liderliğe yükseldi.