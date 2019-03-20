River Plate’nin sponsoru THY

Sadece Arjantin’in değil dünyanın en büyük futbol takımlarından River Plate’in yeni forma sponsorunun, bir dünya markası olan ve geçmişte Barcelona gibi devlerin de sponsorluğunu yapan Türk Hava Yolları (THY) olacağı öğrenildi.

Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Libertadores Kupası’nı kazanan River’ın, basketbolda da Euroleague’in ana sponsoru THY ile anlaşmak üzere olduğu bildirildi. 3 yıllık sözleşme karşılığı Arjantin temsilcisine senelik 5.5 milyon Dolar (Yaklaşık 30 milyon TL) ödeneceği konuşuluyor.