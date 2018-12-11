Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Libertadores Kupası’nda yüzyılın finali olarak gösterilen kapışmada şampiyon, 2-2’nin rövanşında Boca Juniors’ı 3-1 yenen River Plate oldu. Dünyanın en büyük derbisi olarak nitelendirilen ve Superclasico adı verilen Arjantinliler’in kapışması, her haliyle unutulmazlar arasına girdi. Kupada ilk maç Boca’nın sahasındaydı. Yağmur sebebiyle bir gün ertelenen mücadele, 2-2 sona erdi. Herkes kupanın sahibini belli edecek olan River’ın stadındaki rövanşı bekliyordu. Ancak Boca’nın otobüsüne yapılan saldırı sonrası toplamda 4 kez ertelenen maç, kıta değiştirerek Avrupa’nın yolunu tuttu.

4. kez kazandı....

İspanya’nın Başkent’i Madrid’deki Bernabeu Stadı’ndaki dev final nefesleri keserken Kırmızı-Beyazlılar, 4. kez (1986, 1996, 2015, 2018) bu kupayı müzesine götürmeyi başardı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte 10 bin kilometre uzaklıktaki River taraftarları, tıpkı Madrid’dekiler gibi sokaklarda zaferi kutladı. Boca cephesinde büyük bir hüzün yaşanırken, Riverlılar’ın eline ise uzun süre kullanacakları büyük bir koz geçti!

Marcelo Gallardo 9. kupasını kazandı

River Plate’in teknik direktörü Marcelo Gallardo, kariyerine bir büyük kupa daha eklemeyi başardı. Cezası sebebiyle finalde yedek kulübesinde yer alamayan Gallardo, 4 yıl içinde Kırmızı-Beyazlılar’la çıktığı 12. finalinde 9. şampiyonluğunu elde etti.

42 yaşındaki teknik adam 2015’ten sonra bir kez daha Libertadores Kupası’nda mutlu sona ulaşırken, kulüp tarihinde Güney Amerika’nın kulüpler bazındaki en büyük kupasında ikinci kez mutlu sona ulaşan ilk hoca unvanını elde etti.

Asıl kazanan Madrid: 60 milyon Euro

Kupanın şampiyonluk maçına ev sahipliği yapan Madrid kenti, bu maçın en çok kazananı olmayı başardı. Dünyanın birçok yerinden futbolsever, dev karşılaşmayı izlemek için soluğu İspanya’nın başkentinde aldı. Karşılaşmadan kentin elde ettiği gelirin yaklaşık 60 milyon Euro’yu (365.8 milyon TL) bulduğu ifade edildi. Şampiyon olan River, toplamda 9 milyon Euro’nun (54.8 milyon TL) sahibi olurken, ikinci Boca’nın kasasına ise 5 milyon Euro (30.4 milyon TL) girdi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın River Plate - Boca Juniors maçında yıldızlar topluluğu