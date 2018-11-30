Boca Juniors ile River Plate arasındaki Libertadores Kupası finalinde 2-2’nin rövanşının çıkan olaylardan dolayı Santiago Bernabéu'da oynanacağı belli olsa da talip olan Katarlılar'ın teklifi ortaya çıktı. .

Final için Santiago Bernabéu kararı verilmeden önce Katarlılar da talip olmuştu.

Mücadelenin Doha’daki Khalifa Stadı’nda gerçekleşmesi için Katarlılar’ın iki takıma 6’şar milyon Dolar, federasyona da 2.5 milyon Dolar vermeyi garanti ettiği öne sürüldü.