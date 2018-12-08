Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi finali olarak bilinen Libertadores Kupası Finali’nde tarihi gün sonunda geldi, çattı. İlk kez Arjantin’in iki ezeli rakibi Boca Juniors ve River Plate’in birbirlerine rakip olduğu organizasyonda 2-2’nin rövanşı normalde 24 Kasım’da River’ın Monumental Stadı’nda oynanacaktı. Ancak Boca’yı taşıyan otobüse rakip taraftarların taşlı ve biber gazlı saldırısı sonrası aracın camları kırılmış, kaptan Pablo Perez ve Lambardo yaralanırken, bazı oyuncular ise gazdan etkilenmişti. Maç günü mücadele 3 kez ertelenirken, bir sonraki güne kalan karşılaşma Boca’nın güvenlik gerekçesiyle sahaya çıkmaması sonrası ileri bir tarihe ertelenmiş ve finalin Arjantin dışında oynanacağı ifade edilmişti. Final için önce aynı kıtada yer alan Paraguay’ın ismi geçti.

River Plate - Boca Juniors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Boca Juniors ile River Plate arasındaki olaylı Libertadores Kupası Finali’nde 2-2’nin rövanşındaki şampiyonluk maçı bu akşam 22.30’da başlayacak ve S Sport’tan naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

Muhtemel 11'ler

River Plate: Armani, Montiel, Maidana, Quarta, Pinolo, Casco, Martinez, Palacios, Ponzio, Perez, Pratto

Boca Juniors: Andrada, Buffarini, Izquierdoz, Magallan, Olaza, Nandez, Barrios, Perez, Villa, Pavon, Abila

Santiago Bernabeu’da yer kalmadı

Finalin oynanacağı Real Madrid’in stadı Santiago Bernabeu’da tüm biletlerin satıldığı öğrenildi. 81 bin kişilik statta kale arkaları Boca Juniors ve River Plate’e ayrıldı. Bu final, Bernabeu’nun tarihte ev sahipliği yapacağı 7. final olacak. Daha önce burada Şampiyonlar Ligi (1957, 1969, 1980, 2010), Avrupa Şampiyonası (1964) ve FIFA Dünya Kupası (1982) karşılaşmaları oynanmıştı.

Birçok yer konuşuluyordu...

Ancak daha sonra Katar, ABD ve Fransa derken finalin İspanya’nın Başkent’i Madrid’deki Santiago Bernabeu’da oynanmasına karar verildi. Tarihte ilk kez kıta değiştirip Avrupa’nın yolunu tutan mücadele, normalde oynanması gereken Arjantin’in Başkent’i Buenos Aires’ten yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıkta oynanacak. Saat 22.30’da başlayacak maçı daha önceden belirlendiği gibi Uruguaylı Andres Cunha yönetecek. Mücadele ülkemizde S Sport’tan canlı olarak ekranlara gelecek. Buenos Aires’in fakir tarafını temsil eden Boca’nın bu turnuvada 6 şampiyonluğu (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007) bulunuyor. Teknik direktör Marcelo Gallardo’nun cezası sebebiyle yerine yardımcısı Matias Biscay’ın olacağı ‘Milyonerler’ lakabını alan zengin kesimin takımı River’ın da müzesinde 3 (1986, 1996, 2015) Libertadores zaferi bulunuyor.

Madrid’in kazancı 332 milyon TL

Karşılaşmanın İspanya’nın Başkent’i Madrid’e getirisi oldukça fazla olacak. Sadece ev sahibi konumundaki Arjantin’den değil, dünyanın birçok yerinden taraftarlar adeta Madrid’e akın etti. Yapılan hesaplamalara göre maç bileti, uçak, otel ve konaklama masrafları da işin içine katıldığında Madrid kentinin Libertadores Kupası Finali’nde toplamda elde edeceği gelirin yaklaşık 332 milyon TL’yi bulacağı öğrenildi. Örneğin Arjantin’den finali izlemeye gelecek biri maç biletine 800 TL, uçağa 14 bin TL, 2 gecelik konaklamaya 2 bin TL ve günlük yemeğe 800 TL verecek. Yani bu kişinin cebinden 17 bin 600 TL çıkacak.

Deplasman golü kuralı yok

Superclasico adı verilen 105 yıllık tarihi kapışmanın Libertadores Kupası’ndaki kapışmasında kurallar gereği deplasman golü uygulaması söz konusu değil. İki maçın toplamında en çok golü atan mutlu sona ulaşacak. Beraberlik halinde önce 15’er dakikadan iki uzatma, eşitlik bozulmaz ise penaltı atışlarına geçilecek. Kazanan 6 milyon Dolar, kaybeden 3 milyon Dolar’ın sahibi olacak.

Otobüsler 5 saat önce gidecek

İspanya’nın Başkent’i Madrid’de final için tüm güvenlik önlemleri alındı. Herhangi bir olayın yaşanmaması adına Madrid’de yaklaşık 4 bin 500 polisin görev yapacağı öğrenildi. Bileti olmayanlar stada asla yaklaştırılmayacak. Herkes tek tek aranarak içeri alınacak. Her iki takımın otobüsü de maçtan 5 saat önce, farklı yollardan Bernabeu Stadı’na ulaşacak. Emniyet birimleri, özellikle Arjantin’den gelenlerin olay çıkarmaması adına elinden geleni yapacak.

Boca’ya CAS’tan ret kararı

Rövanş öncesi Boca Juniors, Güney Amerika Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunarak, taraftarlarının çıkardığı olaylar sebebiyle River Plate’in kupadan ihraç edilmesini istemişti. Ancak federasyon bunu kabul etmemiş ve maçın oynanacağını belirtmişti. Konuyu bu akşamki maç öncesi CAS’a (Spor Tahkim Mahkemesi) taşıyan Sarı- Lacivertliler’e buradan da ret kararı çıktı.