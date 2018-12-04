Arjantin’in iki dev takımı River Plate ve Boca Juniors 2-2 biten ilk maçın rövanşında bu kez İspanya'da Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. River Plate'in ev sahipliğinde oynanacak mücadele 2 kez çıkan olaylar nedeniyle ertelenmişti. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu kulüplerin itirazına rağmen maçın Santiago Bernabeu'da oynanmasına karar vermişti.

River Plate - Boca Juniors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

9 Aralık Pazar günü saat 22:30'da başlayacak mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Rövanş toplamda 4 kez ertelendi!

10 Kasım’da Boca’nın sahasındaki ilk maç yoğun yağmurdan dolayı ertesi güne ertelenmiş ve 90 dakika 2-2 sona ermişti. 24 Kasım’da River’da şampiyonu belirleyecek karşılaşma, Boca’yı taşıyan otobüse yapılan taşlı ve biber gazlı saldırı sonrasında toplamda 4 kez ertelenmişti.

İlk maç berabere bitmişti

Çift maç usulündeki finalin ilk ayağı, 11 Kasım tarihinde başkent Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı'nda oynandı. Kupa finali ilk ayağında Boca Juniors ile River Plate 2-2 berabere kaldı.

Libertadores Kupası'nın yarı finallerinde Boca Juniors Palmeiras'ı, River Plate ise Gremio'yu elemişti.

Biletler anında tükendi!

81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu Stadı’ndaki River Plate-Boca Juniors maçının biletleri satışa çıkarıldıktan iki gün sonra tükendi. Arjantin basınında, "Libertadores Kupası tarihinin en pahalı maç biletleri satıldı." diye yazılırken, bir kişinin ortalama maaşının 695 avro olduğu Buenos Aires’ten maç için Madrid’e gitmek isteyen bir taraftarın 2 bin 200 ila 3 bin 200 avro ödemesi gerektiği vurgulandı.



