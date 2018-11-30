Libertadores Kupası final maçının ikinci ayağının cumartesi günü yapılması planlanmış, fakat maç öncesinde River Plate taraftarlarının Boca Juniors ekibini taşıyan otobüsü taşlaması üzerine müsabaka ertelenmişti.

River Plate ile Boca arasında oynanması planlanan ancak Boca'yı taşıyan otobüsün taşlanması üzerine toplamda 2 kez ertelenen Libertatores finalinin 2. maçının nerede oynanacağı belli oldu.

CONMEBOL tarafından verilen karara göre, River Plate-Boca Juniors mücadelesi İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda 9 Aralık tarihinde oynanacak.