River Plate - Boca Juniors (CANLI)

Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi finali olarak bilinen Libertadores Kupası Finali’nde River Plate ile Boca Juniors karşı karşıya geliyor. İlk kez Arjantin’in iki ezeli rakibi Boca Juniors ve River Plate’in birbirlerine rakip olduğu organizasyonda 2-2’nin rövanşı normalde 24 Kasım’da River’ın Monumental Stadı’nda oynanacaktı. Ancak Boca’yı taşıyan otobüse rakip taraftarların taşlı ve biber gazlı saldırısı sonrası aracın camları kırılmış, kaptan Pablo Perez ve Lambardo yaralanırken, bazı oyuncular ise gazdan etkilenmişti. Maç günü mücadele 3 kez ertelenirken, bir sonraki güne kalan karşılaşma Boca’nın güvenlik gerekçesiyle sahaya çıkmaması sonrası ileri bir tarihe ertelenmiş ve finalin Arjantin dışında oynanacağı ifade edilmişti. Saat 22:30'da başlayan mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de...

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44. dakikada Boca Juniors, Superclasico'da Benedetto ile 1-0 öne geçti.

River Plate, 68. dakikada eski Boca Juniors'lı Lucas Pratto'nun golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

River Plate-Boca Juniors finalinin normal süresi 1-1 sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarının ikinci dakikasında Boca Juniors'tan Wilmar Barrios yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gördü.

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