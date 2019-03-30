Rivaldo: 'Kylian Mbappe 280 milyon euro etmez'

Barcelona, Milan ve Brezilya Milli Takımı'nın efsanevi isimlerinden Rivaldo, Real Madrid'in transfer gündeminde yer alan Fransız futbolcu Kylian Mbappe ile ilgili olarak flaş bir yorumda bulundu.

Reklam yüzü olduğu Betfair adlı bir bahis sitesine konuşan 46 yaşındaki eski futbolcu, Paris Saint Germain'in yıldızı için telaffuz edilen bonservis bedelini aşırı bulduğunu söylerken "Fransız basınında Mbappe'nin 280 milyon euro'ya Real'e transfer olacağını okudum. Böyle bir meblağ, her oyuncu için abartı. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar dahi 280 milyon euro etmez." ifadelerini kullandı.

Mbappe'nin futbolculuk yeteneklerinden asla bir kuşkusu olmadığının altını çizen Rivaldo, bununla birlikte dünya üzerinde hiçbir futbolcu için böylesi bir bedelinin ödenemeyeceğini belirtirken "Aşırı transfer bedelleri, futbolcuların üzerinde ekstra bir baskı oluşturuyor." yorumunu yaptı.

Chelsea'de forma giyen Eden Hazard'ın Real için harika bir transfer olacağını kaydeden efsanevi isim, "Hazard, yalnızca oyunculuğu değil, aynı zamanda liderliğiyle de Real'in aradığı isim." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler