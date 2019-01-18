Rivaldo imzayı attı! İşte yeni takımı...

Brezilya Milli Takımı, Milan ve Barcelona'nın efsanevi ismi Rivaldo'nun yeni takımı belli oldu. 46 yaşındaki Brezilyalı, Fas üçüncü ligi ekiplerinden Chabab Mohammedia'ya imza attı.

18 Ocak 2019, Cuma 12:49 Son Güncelleme:
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Rivaldo imzayı attı! İşte yeni takımı...

Brezilya Milli Takımı, Milan ve Barcelona'nın efsanevi ismi Rivaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı.

46 yaşındaki Brezilyalı futbol adamı, Fas üçüncü ligi ekiplerinden Chabab Mohammedia ile sözleşme imzaladı.

Haber kulübün resmi Facebook hesabından duyurulurken yapılan açıklamada "Brezilyalı efsaneyi teknik heyete danışmanlık yapması için aldık." ifadeleri kullandı.

1999'da Ballon d'Or'u kazanan ve 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan Rivaldo'nun önümüzdeki sezon teknik direktörlük görevine getirilmesi bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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