Katalan devi Barcelona'nın efsane isimlerinden eski yıldız Rivaldo, Messi'nin PSG'ye karşı Barcelona formasıyla Camp Nou'daki son Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktığını düşünüyor. RMC Sport'un haberine göre Rivaldo, Arjantinli yıldızın yeni durağının PSG olabileceğini belirtiyor.

Barcelona'nın PSG'ye 4-1 mağlup olduğu maç üzerinden bir değerlendirme yapan Rivaldo, "PSG'nin kazandığı bu maç, büyük ihtimalle Messi'nin Barcelona formasıyla Camp Nou'daki son Şampiyonlar Ligi mücadelesiydi" ifadelerini kullandı. Rivaldo, Barcelona'nın Messi'ya artık Avrupa'nın en prestijli kupalarında şampiyonluk için mücadele etme fırsatı veremediğini aktardı.

Messi'nin Barcelona'dan sonraki kariyerine ilişkin de konuşan Rivaldo, "Özellikle Camp Nou'daki son maçtan sonra Messi'nin geleceği PSG'de. PSG, ona şampiyonluklarını kazanmaya devam etmesini sağlayacak bir takım" dedi.