Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki ipler koparken Alman oyuncunun kontratını tek taraflı olarak feshetmesi sarı-lacivertlileri çileden çıkardı. Yönetim, resmi siteden yaptığı açıklama ile haklarını FIFA'da arayacaklarını ve haklı taraf olduklarının altını çizerken yaşananların tüm detaylarına ulaşıldı. İşte sürecin başından sonuna kadar Max Kruse vakası…

Max Kruse, pandemi öncesinde hafta içi birçok kez ailevi sebeplerini gerekçe göstererek izinler aldı ve yurt dışına çıkarak antrenmanları kaçırdı. Bu durum takım içerisinde rahatsızlıklara neden oldu. Hatta bazı futbolcular Kruse'nin her şekilde oynatılmasını şikâyet ettiler ve bu nedenle Alman oyuncu uyarıldı.

Asıl sıkıntı ise pandemi sonrası başladı. Kruse tamamen kimlik değiştirdi. Can Bartu Tesisleri'nde antrenmana çıkarılamayan Kruse, Riva kampına dahil edildi ancak bir türlü sahaya adımını atmadı. Riva Tesisleri'nde bir gece yarısı yaşanan olay ise, pandemi sonrası hazırlık kampına adeta damga vurdu. Tüm takım istirahat halindeyken saat 01:00 civarında Riva Tesisleri'nin yangın alarmı çalıştı.





Odasından dumanlar yükseliyordu!

Hemen ardından tesislerde "Lütfen binayı terk edin" şeklinde anons yapıldı. TFF personeli binayı terk ederken, futbolcular kendilerini panik halinde odaların bulunduğu koridora attı. Koridordaki koku herkesin dikkatini çekti. Koridorda yoğun bir şekilde nargile kokusu alınıyordu, ayrıca Max Kruse'nin bulunduğu odadan dumanlar çıkıyordu. Bir futbolcu Kruse'nin odasının kapısını açtı, içerisi dumandan görünmüyordu. Max Kruse tesislere nargile getirmiş, odasında tüttürüyordu. Max Kruse'nin bombaları bununla sınırlı kalmadı. Alman futbolcu, sabahın ilk ışıklarına kadar yüksek sesli bir şekilde online kumar sitelerinde vakit harcadı. Hatta öyle ki, Kruse'nin odasından yükselen sesler nedeniyle başka futbolculardan teknik heyete şikâyet gitti.

Bahane üretiyordu

Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumayan Kruse, antrenman saatinde, sakatlığını bahane göstererek idmana çıkmıyordu. Teknik heyete "Masaj ve fizyoterapi yaptırmam gerek" diyerek takımdan ayrılıyordu. Gece uykusunu ise masaj ve fizyoterapi saatlerinde alıyordu. Takım arkadaşları Kruse'nin futboldan tamamen koptuğunu düşünüyor. Alman futbolcunun tesislerde birçok takım arkadaşına "Kulübü FIFA'ya şikâyet ettim. İnşallah alacaklarımı ödemezler ve ben de serbest kalırım. Böylece futbol oynamaktan kurtulurum" şeklinde ifadeler kullandığı bildirildi.

Kruse'nin son bombası ise giderayak oldu. Kupadaki Trabzonspor rövanşı öncesinde tesislerde düz koşu yapan Kruse, koşunun ardından kimseye söylemeden apandisit ameliyatına girdi. Hatta Başkan Ali Koç, aynı gece katıldığı FB TV yayınında "Kruse'nin ameliyatı benim için de sürpriz oldu" dedi.









Faizli ödeme istiyor!

Kruse, tek taraflı feshin ardından kulüpten kalan alacaklarını faiziyle, geleceğe yönelik alacaklarını ise taksitli olarak istiyor. Kruse'nin FIFA'dan çıkacak sonuca göre futbol hayatına nokta koyabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon Euro kazanan ve 2 sezon daha kontratı bulunan oyuncu, 7.6 milyon Euro (58 milyon 500 bin TL) talep etti.

Sabah