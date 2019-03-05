Riv9 eŞampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazandı

Türkiye’yi birçok turnuvada başarılı bir şekilde temsil eden, Futbolist oyuncusu Emre “Riv9” Kayır yeni bir turnuvaya katılmaya hak kazandı.

26-27 Nisan tarihleri arasında İngiltere’nin Manchester eyaletinde düzenlenecek olan eŞampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazanan Riv9, sosyal medya hesabı üzerinden bu haberi büyük bir sevinç ile duyurdu.

Futbolist takımı oyuncusu ve Riv9’un takım arkadaşı olan İsmail Can “isopowerr” Yerinde kalan bir maçını kazanırsa Riv9 ile bu elemede Türkiye’yi temsil etme şansı bulacak. (Playerbros)