Ritim bozukluğu en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan biridir. Ritim bozukluğu her yaşta ortaya çıkabilir. Hayati tehlikesi olmasa da yine de araştırılması gereken bir rahatsızlıktır. Kalp ritminde düzensiz atışlar meydana gelir.

Ritim bozukluğu nedir?

Ritim bozukluğu kalbin düzensiz atmasına denilmektedir. Kalbin normal atışı belirli bir düzen içerisinde olur. Ritim bozukluğu olan kişilerde ise kalp atımı düzensizdir. Kalbin normal atışı dakikada 60 ila 100 arasındadır. Ritim bozukluğu yani aritmi olan kişilerde ise bu sayı 60'ın altına inebildiği gibi 100'ün üzerine de çıkabilmektedir. Kalp ritim bozukluklarında kalbin yavaş atması brikardi olarak adlandırılırken hızlı atması da taşikardi olarak adlandırılır. Ritim bozukluklarında kalpte duraksamalar da meydana gelmektedir. Her yaşta ortaya çıkabilen bir hastalık olduğundan çocuklar da da görülme olasılığı fazladır. Ritim bozukluğu rahatsızlığı tedavisi de mümkün olan bir rahatsızlıktır.

Ritim bozukluğu belirtileri nelerdir?

- Nefes almakta güçlük çekme

- Göğüs ağrısı meydana gelmesi

- Sol kolun ağırması

- Göğüste sıkışma ve tekleme hissi

- Bayılma hissi

- Yorgunluk

- Çabuk yorulma

- Sersemlik hissi

- Kalp atışını boğazda ve göğüste hissetmek

- Göz kararması

- Terleme

- Bilinç kaybı

- Kalbin aşırı hızlı atması

- Kalbin normalden çok daha yavaş atması

- Yemeklerden sonra aşırı çarpıntı

Ritim bozukluğu tedavisi nasıl yapılır?

Ritim bozukluğu teşhisi konulan hastalara kalp ritmini düzenleyecek olan ilaçlar verilmektedir. Öncelikle hekim tarafından hastanın ritim bozukluğu nedenleri tespit edilir. Bundan sonra hastanın ritim bozukluğuna sebep olan nedenlerine yönelik tedaviler yapılır. Ritim bozukluğu tedavisi belirtileri geçirmeye yönelik olan yapılmaktadır. Ayrıca hastalar daha çok şikayet yaşamaması için kalp ritmi hızlı ise düşürücü yavaş ise yükseltici ilaçlar verilir. Bu şekilde kişinin kalp fonksiyonları normale döner ve ritim bozukluğu şikayetleri de ortadan kalkar. Ritim bozukluğu tedavisinde girişimsel tedavi metotları uygulanır.

Hasta belirli bir zaman diliminde ilaç kullanır. İlaç kullandığı takdirde ritim bozukluğu şikayetleri geçmiyorsa bu sefer radyofrekans ablasyonu tedaisi devreye girer. Bu tedavi yönteminde hastanın kalp atış hızları normale getirilir. Hastanın bacak toplardamarından yapılan işlem sonucunda ritim bozukluğu önemli ölçüde tedavi edilir. Bu tedavi yöntemi yüzde 99'a kadar başarı göstermektedir.

Ritim bozukluğu nasıl anlaşılır, neden olur?

Ritim bozukluğu kişi önce belirtilerini yaşar. Ardından bir hekime danıştıktan sonra hekim tarafından detaylı bir muayene yapılır. Kardiyolog uzmanı hastayı önce eko yöntemi ile kalbini ultraviyole ışınlar sayesinde izler. Ardından ritim bozukluğunun altında yatan başka sebepleri araştırmak için bir takım kan testleri de isteyebilir. Kalp ritim bozukluğundan şüphelenen doktor EKG yani kalbin atış hızlarının grafik halinde raporlanmasını isteyebilir. Kişi EKG'den sonra kesin olarak ritim bozukluğu teşhisi konulur.

Ritim bozukluğunun neden olduğu günümüzde hala kesin olarak bilinmemektedir. Stresli bir yaşam sürmek ritim bozukluğuna sebep olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca genetik faktörler de ritim bozukluğunu işaret eder. Obezite ve kilo problemi olan hastalarda da ritim bozukluğu şikayetleri ortaya çıkabilir. Bazı kullanılan ilaçlarda ritim bozukluğuna sebep olabilmektedir. Sigara ve alkol kullanımı da yine ritim bozukluğuna sebep olur. Bu hastaların sigara ve alkolden mutlaka uzak durması doktor tarafından önerilmektedir.

Ritim bozukluğunun düzelmesi için bitkisel öneriler

1) Alıç Çiçeği: Alıç çiçeği bilinen en etkili ritim bozukluğu düzenleyici bitkisel yöntemdir. Ayrıca kalp yetmezliği tedavisinde de alıç çiçeği kullanılmaktadır.

2) Havuç Suyu: Günde bir bardak içeceğiniz havuç suyu kalp ritmini düzenler ve daha iyi hissetmenizi sağlar.

3) Portakal Suyu: Portakal suyu tüketerek kalp ritim bozukluğunu düzenleyebilirsiniz.

4) Omega 3 Yağ Asidi İçeren Besinler

5) Magnezyum

6) Potasyum